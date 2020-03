Coronavirus, il consiglio regionale dell' Abruzzo devolve le indennità per acquistare i respiratori. Il Guerriero Sannita: lo facciano anche in Molise

Il consiglio regionale dell'Abruzzo al completo, indipendente dal colore politico si è tagliato le indennità per acquistare i respiratori.

Il Movimento Regionale del Guerriero Sannita plaude all’iniziativa dei politici che hanno devoluto parte della indennità mensile di carica all’acquisto di almeno dieci respiratori da assegnare agli Ospedali abruzzesi.

Un gesto che fa onore ad una classe politica regionale che, in maniera tangibile, ha voluto far sentire la sua presenza sul territorio in questo momento davvero delicato della vita di ciascun cittadino.

Un gesto che il Movimento si augura che anche in Molise possa essere posto in essere da Consiglieri ed Assessori regionali.

A tal riguardo, il Movimento invita il Presidente del Consiglio regionale a contattare i Capigruppo di Palazzo Moffa affinché, anche dalla nostra Regione, possa partire un gesto forte e di solidarietà che unisca, idealmente, la classe politica ai tanti operatori che, in queste ore, si stanno prodigando per salvare la vita di tanti pazienti affetti da Coronavirus.

Sono questi, del resto, i momenti in cui la Politica, quella priva di slogan vani, deve far sentire la sua vicinanza ai cittadini.