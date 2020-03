Passatempi durante l' emergenza, i bambini di Agnone realizzano le sculture con la pasta di sale: ecco la ricetta

La chiusura delle scuole adottata come misura preventiva per rispondere all’emergenza coronavirus porta molte famiglie ad affrontare una condizione straordinaria e al di fuori dell’usuale routine scolastica e lavorativa.



Questa situazione ha sollevato in tantissimi genitori e familiari adulti domande, dubbi e incertezze rispetto al modo più opportuno per gestire una situazione imprevista, e giocare in positivo il loro ruolo ancor più determinante per il benessere e la sicurezza dei loro bambini.In questi giorni in cui le scuole saranno chiuse e le famiglie si troveranno a trascorrere le giornate con i propri figli, è importante trovare il modo di garantire il più possibile che le principali abitudini dei bambini non vengano stravolte. Mantenere una routine, per quanto possibile, è uno degli elementi che può concorrere a dare calma e serenità ai bambini in un momento delicato, in cui l’assenza dalla scuola e la ridotta socialità possono generare ansia e paura.

Rispettare gli orari e le abitudini principali

Movimento e attività fisica: in questi giorni in cui potrebbe aumentare la sedentarietà e diminuire la socialità, tra le attività è bene mantenere costante il movimento e gli esercizi fisici che possono essere fatti anche a casa o all’esterno, nei parchi e nei luoghi dedicati alle attività sportive comunque nel rispetto delle misure di prevenzione previste dalle istituzioni;

Alimentazione: passare molto tempo a casa può indurre alla noia e quindi anche ad abitudini alimentari sbagliate. Per questo è ancora più importante mantenere sani stili di vita e un’attenzione alla qualità degli alimenti, evitando il consumo eccessivo di merendine, bevande gassate e altri cibi poco salutari;

Incentivare la didattica on line:

Dedicare un tempo al gioco, mantenendo attiva la mente Per tenerli impegnati con il gioco si possono realizzare sculture con la pasta di sale per bambini

Ricetta pasta di sale e bambini. Sembrerà strano ma ricetta per la pasta di sale fatta in casa può aiutare a sviluppare la creatività dei nostri bambini. Perché?

Sembrerà strano ma ricetta per la pasta di sale fatta in casa può aiutare a sviluppare la creatività dei nostri bambini. Perché? Diversamente da quanto accade con la ricetta pasta di sale al Bimby, infatti, impastare a mano la pasta di sale dà vita a creazioni e permette di passare del tempo di qualità con i piccoli di casa. Non c'è bisogno di particolari consigli per realizzare la ricetta pasta di sale senza cottura. L'unica attenzione per la pasta di sale sono le dosi. Pasta di sale: Ingredienti La prima cosa da scoprire per la pasta di sale sono le quantità degli ingredienti:

1 tazza di sale

1 tazza di farina

1 tazza di acqua

Come si fa la pasta di sale? Ricetta e cottura Basta creare un impasto miscelando un uguale apporto di farina, acqua e sale e ottenendo un panetto morbido e di colore neutro. La pasta di sale ricetta è un'alternativa naturale al pongo e alla plastilina. I piccoli si divertono a creare animali e figure ma anche gli adulti possono sbizzarrirsi nel creare soprammobili e decorazioni. Le sculture realizzati con ricetta pasta di sale per bambini vanno cotte al forno a 50-60 gradi fino a quando si seccheranno e lasciate raffreddare. Chi vuole realizzare la pasta di sale senza cottura al forno, invece, può fare asciugare le creazioni sul termosifone. L'impasto di pasta di sale con la sua ricetta semplice può essere colorato con coloranti alimentari o con tempere dopo essere stato cotto. I più creativi possono aggiungere all'impasto qualche goccia di olio essenziale per avere una pasta di sale profumata alla menta, alla lavanda e così via.