Insiemecelafaremo,Coronavirus, ad Agnone tutto funziona nel rispetto delle regole: unico neo l' assenza del sindaco in autoquarantena

Agnone paese virtuoso che reagisce e tiene alto l'onore degli antichi Sanniti. Questo inaspettato e tragico evento che si sta abbattendo sulla popolazione a livello mondiale, il Covid -19 che smantella ogni nostra certezza e che vede l'Italia coinvolta in prima linea, sta stravolgendo l'organizzazione degli stati e la vita delle persone. Ma L'italia, senza se e senza ma, sta reagendo e prendendo provvedimenti che lasciano ben sperare per la tenuta di tutto il paese anche se il fermo di quasi tutte le attività produttive e nelle regioni più colpite finora, regioni a traino dell'economia nazionale, avra' delle conseguenze. Come conseguenze ci saranno nei piccoli centri e alla microimpresa e alle già sofferenti attività commerciali.

Ma la popolazione reagisce con l'invito all'unità, l'Hastagatt è #insiemecelafaremo, al rispetto delle regole date e alla solidarietà verso tutte quelle persone che nell'isolamento quasi totale riscontrano maggiori difficoltà e solitudine. A Agnone i servizi , la distribuzione nella catena agro-alimentare funziona alla perfezione. Tutti gli esercenti sono rispettosi delle regole, accolgono, aiutano e vanno incontro alle esigenze della popolazione. Si respira solidarietà e comprensione per l'altro. La mancanza della presenza fisica del Sindaco Lorenzo Marcovecchio, che è in autoquarantena e segue l'evoluzione degli eventi in smart working, è un neo che le forze di opposizioni nei vari comunicati rimarcano e rimproverano al primo cittadino. Ma la sua assenza non ha influito sui comportamenti della popolazione agnonese nel rispetto delle regole e degli altri. Nota anche positiva, dalla filodiffusione della Pro Loco agnonese, la voce di una giovane ragazza ricorda le regole e le restrizioni da rispettare con intermezzi musicali di cantautori italiani. Musica, solidarietà #insiemecelafaremo