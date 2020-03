Coronavirus, il bollettino delle ore 18: due nuovi casi, un deceduto e 5 guariti con 15 positivi in carico al sistema sanitario

Alle ore 18 la Protezione Civile e il ministero della salute ha reso noti i dati ufficiali sulla diffusione del virus in Italia e in Molise.

Due sono i nuovi casi entrambi in provincia di Campobasso. Si tratta di uno studente che nei giorni scorsi è tornato da Bologna e di una 84enne proveniente da Riccia.

Salgono a 19 i casi totali registrati in Molise, 18 attuali con la morte dell' 82enne avvenuta questa mattina. Ma dalla infografica del Ministero se ne vedono segnati 21. Perché ormai nel computo del Molise vengono trattati anche i due pazienti arrivati dagli ospedali di Bergamo.

Se diciannove sono stati i contagi i casi attualmente positivi risultano essere 15. Sempre compresi i due Lombardi. Quindi di molisani ammalati ce ne sono 13 trattati nelle strutture sanitarie regionali. Dal totale dei contagiati va sottratto il deceduto di questa mattina ma anche le 5 persone che risultano guarite.

Nel complesso questo è il bilancio in carico al sistema sanitario: cinque persone in terapia intensiva di cui due di Bergamo. Tre persone ricoverate con sintomi e 7 in isolamento domiciliare.

Il numero dei tamponi effettuati è 253. Ieri era 248. Quindi nelle ultime 24 ore sono stati effettuati cinque tamponi di cui 2 positivi e 3 negativi. Quelli che si erano segnalati come fuoriusciti dalle ex zone rosse erano 470 due giorni fa. Un numero sicuramente in aumento.