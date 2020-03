Coronavirus, il sindaco di Vinchiaturo adotta la linea dura: non uscite sennò vi chiudo i parchi

"Purtroppo ci sono altri 2 casi di COVID-19 in Molise ed un decesso. In totale siamo a 19 casi di contagio, che non sono pochi per una popolazione esigua come la nostra.

Si ritiene che questa settimana possa essere quella più critica per la diffusione del contagio anche nella nostra regione, per questo motivo è ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RESTARE IN CASA ed uscire solo se concretamente e strettamente necessario.

Alcuni Sindaci molisani, preoccupati per la possibilità di contagio a causa di persone che rientrano nei nostri paesi, stanno emettendo delle ordinanze di maggiore restrizione rispetto a quella già adottata dal Presidente della Regione

Personalmente condivido e faccio mie le preoccupazioni

dei miei colleghi sindaci, ritenendo che questo sia il momento in cui è necessaria una maggiore restrizione per cercare di preservare i nostri territori dal virus.

Tuttavia, voglio ancora fare appello alla responsabilità di ognuno che ritengo più forte e più efficace di qualsiasi ordinanza di difficile attuazione concreta.

Per questi motivi mi rivolgo a TUTTI I CITTADINI e

???? INVITO ????

???? a non uscire assolutamente da casa se non per seri e comprovati motivi

▪LAVORATIVI

▪SANITARI E CURE MEDICHE

▪NECESSITA' DI CURA PERSONE E ANIMALI

▪ACQUISTO DI BENI ESSENZIALI

rispettando sempre la distanza di almeno un metro dalle persone ed usando, possibilmente, mascherine e guanti.

???? coloro che rientrano da QUALSIASI TERRITORIO O CITTA' FUORI DAL MOLISE di comunicarlo sempre ai numeri di telefono messi a disposizione

????0874.313100 0874.409000

???? coronavirus@asrem.org

e di osservare rigidamente le suddette prescrizioni evitando ogni tipo di contatto con persone estranee, ma possibilmente anche contatti con il proprio nucleo familiare al fine di preservare i propri cari e la popolazione tutta da un eventuale maggior rischio di contagio.

Sono certo di ottenere la collaborazione attenta e responsabile di tutta la popolazione e vi ringrazio per questo.

Come vostro Sindaco farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per fronteggiare questa seria emergenza, ma ogni sforzo sarà vanificato senza la collaborazione consapevole dei cittadini.

RESTIAMO A CASA, per i nostri figli e per i nostri anziani.

RESTIAMO A CASA per rispetto di quei medici, infermieri, forze dell'ordine e volontari che non si risparmiano per il bene collettivo.

Se mi aiutate a divulgare questo messaggio ve ne sarò grato.

Forza, insieme ce la faremo e torneremo a vivere con ancora più gioia e consapevolezza".????

Il Sindaco

Luigi Valente