Coronavirus, il sindaco di Riccia comunica: primo caso da noi: i molisani salgono 20

La comunicazione è arrivata sulla pagina Facebook del sindaco di Riccia. Questo nuovo caso sarà compreso nel bollettino di domani delle ore 18. Un anziano di 80 anni è risultato positivo al Covid 19. Salgono così a 20 i casi molisani. Ventidue se si pensa ai due bergamaschi ricoverati.

Con il morto di oggi e i 5 guariti i casi trattati dal sistema sanitario sono attualmente 16 di cui 14 molisani effettivi.

Cari Concittadini - si legge nel messaggio che ha scritto su fb-

vi informo che l'Asrem mi ha appena comunicato che un nostro concittadino e' risultato positivo al coronavirus. Il paziente è ricoverato all'Ospedale Cardarelli e sta ricevendo le cure necessarie. I protocolli sanitari prevedono in capo all'Azienda sanitaria le verifiche per individuare le persone con cui è entrato in contatto ed eventualmente attivare le disposizioni di prevenzione. In particolare, potranno essere previste specifiche quarantene ricostruendo la catena dei contatti interpersonali e ogni altra esigenza. Alcuni familiari della persona positiva comunque erano già stati sottoposti a quarantena, in quanto rientranti nelle casistiche previste dai DPCM Covid-19. Vi chiedo quindi la massima collaborazione. Vi chiedo, altresì, di rispettare ancora in modo più severo le disposizioni in vigore.

Auguro, a nome di tutta la popolazione, la migliore guarigione al nostro concittadino; a tutti noi, la determinazione per essere capaci di superare insieme anche questa difficoltà".