Coronavirus, lo annuncia l'assessore Cretella: puliamo anche nelle ore diurne, Campobasso è rispettosa

In questi giorni, alla pari di ciò che avviene nelle nostre case, per il tramite della Sea, stiamo intensificando le operazioni di pulizia stradale ed igiene urbana.

Operazioni che in queste giornate possono svolgersi più agilmente ed anche durante le ore diurne, approfittando delle pochissime auto e persone in giro e, soprattutto, dei tanti spazi liberi, generalemnte occupati.

Al momento, in assenza di disposizioni sanitarie specifiche, i lavaggi avvengono esclusivamente con acqua e detergenti, dunque senza particolari disinfettanti, in questa fase non necessari.

Si tratta quindi di normale attività di igiene urbana, resasi necessaria anche per le scarse precipitazioni di questo periodo.

Su disposizioni delle autorità sanitarie, saremo capaci, se necessario, di intervenire anche con trattamenti veri e propri di disinfezione, al momento non previsti.