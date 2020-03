Coronavirus, a Campomarino chiusi i parchi comunali

Lo ha comunicato l' assessore comunale di Campomarino Antonio Saburro.

In questi giorni la Polizia Locale ha accertato la presenza di un numero elevato di persone che fuiscono dei parchi, dei giardini e delle aree verdi comunali con forte rischio di contagio della popolazione. Al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune, con Ordinanza n.5 del 17 marzo (oggi) il Sindaco ha emesso ordinanza per chiusura al pubblico di tutti i parchi comunali (Parco dell'Unità; Parco della Solidarietà; Parco sito tra via Sardegna e via Sicilia; Parco sito tra Via Pertini e Via Saragat; Parco sito in Via San Benedetto in località Nuova Cliternia; Parco sito in Via dei Ciclamini in località Campomarino Lido).