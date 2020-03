Coronavirus, la sindaca di Roccaspinalveti: la persona positiva non veniva in paese da diversi giorni i

La sindaca di Roccaspinalveti Claudia Fiore ha inteso precisare qualcosa sulla situazione del caso positivo al Covid 19 del suo comune.

"La persona risultata positiva al Covid19 è sotto controllo medico in ospedale, é monitorata dalla Asl che ha provveduto anche ad informare tutti i "contatti diretti" e ad adottare tutte le misure necessarie. Non sono utili allarmismi e panico. La persona in questione non era a Roccaspinalveti da diversi giorni. Continuate a rispettare le indicazioni previste dal Dpcm come avete fatto correttamente fino ad ora. RESTATE A CASA".