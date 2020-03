Coronavirus, l' appello dell' assessore Praitano a Campobasso: fare l' estratto conto alla posta non è motivo di uscita

Maggiore disciplina.

La richiesta arriva in un post dall'assessore comunale di Campobasso Luca Praitano.

" Non entro nel merito delle motivazioni per cui ci si sta rivolgendo ai vari uffici che, da decreto, sono rimasti aperti, ma si ribadisce l'importanza di restare a casa.

Bisogna spostarsi soltanto in caso di reale necessità e comunque rispettare rigorosamente le distanze di sicurezza. A tal proposito, nei giorni scorsi abbiamo riscontrato particolare disordine nei pressi delle Poste, ufficio centrale e per questo, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, stiamo assicurando la regolamentazione del flusso, per il rispetto dei decreti vigenti.

Ci si rende conto che ci sono decine di esigenze di persone davvero in difficoltà e noi dobbiamo usare i volontari quando basterebbe un po' di attenzione?

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale non riuscirebbero mai a controllare tutto il territorio per 24 ore al giorno, benché le segnalazioni stiano fioccando. Ci vuole maggiore rispetto per il loro lavoro, ma anche nei confronti di tutti i cittadini che si recano sul posto di lavoro per garantire un minimo di continuità a quelle attività che è complicato interrompere.

In sintesi, per capirsi meglio: il riepilogo delle ultime 10 operazioni del conto corrente non è una giustificazione per uscire di casa".