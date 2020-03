Agnone, disinfezione straordinaria da Coronavirus, presso i nuclei abitativi delle contrade Giovedi 19 marzo

Si informa la Cittadinanza che il giorno 19/03/2020, giovedì, a partire dalle ore 08,00, verrà effettuata un disinfezione straordinaria da Coronavirus, presso i nuclei abitativi delle contrade. L’itinerario dei mezzi impegnati nella sanificazione sarà il seguente:

C.da Castelnuovo – Secchiaro – Vallone La Rocca – Masserie Ionata – Masserie Iarusso – Masserie Febbia – Masserie Secolare – Ristorante il Giardino dei Ciliegi – Masserie Lazzaun e Porfilio – C.da Sant’Onofrio – Zarlenga- Masserie Sbrascia – Papitto – Marzovecchio – Maravecchia – Mucciafera – Ciacioccola – Ristorante il Corazziere – Locanda Mammì – Masserie Zarlenga – Mingarello – Acquevive –Mbanaccio - Pisciariello – Masserie Sabelli – C.da Rigaini – C.da Montagna – Colle Lapponi – Capestrino – Fontesambuco – Santa Lucia - B&B Santa Lucia e Acqua Salsa. I cittadini sono pregati, a titolo precauzionale, di chiudere gli infissi esterni, di non lasciare in gli indumenti stesi all’aperto, di tenere in casa gli animali domestici.