Coronavirus, la polizia soccorre una anziana in difficoltà

Nel corso della mattinata di oggi, personale della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Isernia, è intervenuto in soccorso di una signora anziana che vive da sola in casa, la quale, in seria difficoltà a causa delle limitazioni alla circolazione imposte dall’emergenza dovuta al contagio e diffusione del COVID-19, non era in grado di sopperire alle primarie esigenze alimentari. Difatti, la signora, non potendo uscire ed in un momento di sconforto, ha richiesto ausilio alla Polizia. Prontamente una volante si è recata presso l’abitazione della donna, si è sincerata del suo stato di salute e di cosa avesse bisogno e si è prestata, vista la particolare situazione personale di difficoltà dovuta all’età avanzata ed alla mancanza di persone che potessero provvedere in sua vece, a recarsi presso un negozio di alimentari per effettuare l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Nel momento in cui l’anziana signora ha visto i due poliziotti con le buste della spesa davanti la porta oltre a sentirsi rincuorata ha espresso grande gioia ed un vivo sentimento di apprezzamento alla Polizia di Stato ed ai “suoi” due angeli in divisa.

Anche in un momento di così grande sacrificio e limitazione della vita sociale delle persone, gli uomini del Questore Pellicone sono sempre pronti, seppur presi dalla mole di controlli derivanti dalla necessità di far rispettare i divieti imposti dal Governo, a correre in aiuto di tutti ed in particolar modo delle persone più fragili, che in questi momenti sono più esposte al rischio di contagio.