Agnone sarà guidata da una donna durante l' emergenza: la nuova commissaria prefettizia è Giuseppina Ferri

E' di oggi 19 marzo c.m il decreto n° 96747 D.1.m di nomina della dott Giuseppina Ferri, vice prefetto di Isernia, per la provvisoria gestione del comune di Agnone. La nomina della commissaria è avvenuta in seguito alle dimissioni di sette consiglieri del comune di Agnone che di fatto hanno sfiduciato il sindaco Lorenzo Marcoveccio. Da fonti attendibili la commissaria prefettizia è attesa per domani a Agnone e sarà in comune intorno alle ore 11.30-12.00

Si allega curriculum della dott Giuseppina Ferri