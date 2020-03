Vigili del fuoco, ecco il nuovo concorso

Si comunica che sono aperte le selezioni per assumere nuovo personale a tempo indeterminato, con la qualifica di Operatore, del ruolo degli Operatori e degli Assistenti, presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Il bando prevede l’assunzione di quattro unità presso la Direzione Regionale Molise, tre unità presso il Comando di Campobasso e tre unità presso il Comando di Isernia.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente nei giorni dal 20/04/2020 al 27/04/2020 e, per il solo Centro Impiego di Campobasso, anche il giorno 28/04/2020 per recuperare il giorno 23/04 che resterà chiuso per la ricorrenza del Santo Patrono, negli orari di apertura al pubblico dei Centri per l’Impiego.

L’avviso integrale è consultabile on line sul sito dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro (https://www.moliselavoro.it) nella sezione Albo Pretorio.