Agnone ai tempi del Coronavirus, la commissaria si allinea ai sindaci e chiede ai cittadini di comunicare chi ha fatto visite al Neuromed negli ultimi 15 giorni

AVVISO Tutti i cittadini che per motivi familiari, di lavoro, per visite mediche, ricoveri, visite a degenti si sono recati presso l’Istituto Neuromed di Pozzilli negli ultimi 14 giorni o abbiano avuto contatti con il personale che lavora presso il suddetto Istituto di Cura sono pregati di segnalarlo con la massima urgenza ai numeri della ASReM 0874/313000 e 0874/409000, mail coronavirus@asrem.org riservati all’Emergenza COVID-19 e al Comune di Agnone -3683840974 – e-mail: emergenze@comune.agnone.is.it . In ogni caso, in via prudenziale, si consiglia di mettersi in quarantena volontaria dandone comunicazione riservata al Comune di Agnone. Confidando nel senso civico di ciascuno, si ringrazia per la collaborazione.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO F.to Dr.ssa Giuseppina FERRI