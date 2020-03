Coronavirus, i dati dettagliati sui pazienti ricoverati

L' Asrem ha messo a disposizione i dati dettagliati dell'epidemia molisana di Covid 19.

In totale sono stati processati 529 tamponi ( 79 più di ieri quando eravamo a 450). Sessantuno sono quelli positivi e 445 quelli negativi. Dei 61 sono 51 quelli positivi della provincia di Campobasso e 4 della provincia di Isernia. Sei invece quelli di altre regioni.

Questi sono i pazienti ricoverati al Cardarelli. Quindici in malattie infettive tutti della provincia di Campobasso. Sei in terapia intensiva di cui 3 della provincia di Campobasso, uno della provincia di Isernia e i due di Bergamo. In totale sono 21 di cui 18 della provincia di Campobasso, uno di quella di Isernia e due di altre regioni.

Venti sono i pazienti asintomatici isolati a domicilio. Di cui sette dimessi guariti. In totale sono 27.

Sette i decessi: 5 in provincia di Campobasso, uno in provincia di Isernia e uno di altre regioni.