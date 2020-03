Coronavirus, il bollettino del Ministero della salute : 66 casi di cui 53 in provincia di Campobasso, 4 in provincia di Isernia e 9 di altre regioni

Il bollettino emesso dal Ministero della Sanità in collaborazione con la Protezione Civile ci dice che in Molise abbiamo 66 contagi da Coronavirus. Cinque in più di ieri.

Fermo a 7 il numero delle persone decedute e a 7 quello di quelle guarite. Tra tutte le regioni italiane siamo quella con i numeri assoluti minori. Tutto questo non significa che la situazione sia da sottovalutare.

Sono 52 le persone attualmente positive in carico al sistema sanitario. Sette in terapia intensiva ( una più di ieri) , 24 i contagiati ricoverati con sintomi e 21 quelli in isolamento domiciliare. I contagiati sono 53 in provincia di Campobasso, 4 in quella di Isernia e 9 di altre regioni.

I tamponi che risultano sono 532 ma vanno in ritardo secondo i dati Asrem.