Coronavirus: prima speranza per i molisani, arrivano i primi 3 guariti

Tre sono i pazienti guariti e certificati dai tamponi risultati negativi tra le persone che nei giorni scorsi sono state ricoverate per Covid-19. A comunicarlo e dare nuova speranza ai molisani è stato il direttore generale dell’Asrem

Oltre questi tre pazienti, uno è stato estubato anche se continua a restare in ospedale mentre si è verificato un nuovo caso di positività a Campobasso. La situazione al momento vede 17 persone ricoverate in Malattie Infettive e 7 in Terapia Intensiva.