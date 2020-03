Neve al tempo del Coronavirus, garantiti i mezzi per la pulizia delle strade

In piena primavera il Molise si è svegliato sotto una coltre di neve.

Il manto bianco ha ricoperto tutto il territorio regionale montano. Da Agnone e l' Altomolise fino a Campobasso città.

In tempo di emergenza Coronavirus i sindaci non devono preoccuparsi di chiudere o meno le scuole. Anche questa giornata di neve la vivremo quindi diversamente dal normale.

Nonostante questo però tra i servizi essenziali previsti dal Dpcm c' è anche lo sgombero neve. Le strade principali, dove le merci devono transitare, saranno regolarmente pulite.

E il Comune di Campobasso, con i servizi Sea, garantisce la pulizia delle strade. Con il personale ridotto ovviamente dall'emergenza. Il problema principale che sarà risolto è l' accesso all' Ospedale Cardarelli.

Necessario in caso di nuovi ricoveri per il virus e anche per le altre patologie.