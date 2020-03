Covid 19, Toma: da domani nuove assunzioni di personale. Florenzano: 71 casi

Il presidente della Regione Donato Toma e il dirigente dell'Asrem Oreste Florenzano hanno tenuto l' abituale conferenza stampa delle 19.

Toma esordisce ringraziando i medici e gli infermieri per il lavoro che stanno facendo.

Ha comunicato le istanze dei sanitari che si sono candidati a lavorare, in emergenza Covid, negli ospedali della Regione.

Sono arrivate parecchie istanze: 52 infermieri professionali, 72 Oss libero professionali, 16 medici non specializzati, 2 medici specializzandi, 4 medici in quiescenza e 2 medici specializzati in anestesia e rianimazione.

"Le domande ci confortano- ha dichiarato Toma- era questo che ci aspettavamo e già da domani procederemo a contrattualizzare questi professionisti".

Al direttore dell'Asrem Oreste Florenzano tocca invece la conta dei numeri per stabilire l' entità epidemiologica del Molise.

I casi sono 71 positivi. Sono stati effettuati 572 tamponi e 501 sono risultati negativi.

La notizia buona di oggi è che altri due pazienti sono passati dal reparto infettivi del Cardarelli di Campobasso all' isolamento domiciliare. Sono questi i pazienti più candidati alla guarigione, che ad oggi restano 3. Sono quindi 16 persone ricoverate in malattie infettive e 7 quelle in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 30 persone di cui nove dimessi. La situazione di Neuromed prevede il ricovero di 9 pazienti positivi.