Covid 19, da oggi nuovi medici in Molise. Occhionero ( Italia Viva) : decisione che tutela la salute dei molisani

Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Donato Toma con il suo ultimo video indirizzato alle redazioni molisane. Inizieranno da oggi le operazioni di contrattualizzazione per 26

medici, 52 infermieri e 76 operatori socio sanitari, 2 medici specializzandi, 4 medici in quiescenza e 2 medici specializzati in anestesia e rianimazione.

" Una operazione che va nella giusta direzione - dichiara l' onorevole di Italia Viva Giuseppina Occhionero- avevo già espresso parere favorevole all'implementazione di nuovo personale sanitario all' interno delle strutture ospedaliere molisane. Mi auguro che nei prossimi giorni possano arrivare altre richieste sul tavolo della Regione Molise e dell' Asrem che possano soddisfare appieno le esigenze del Molise in tal senso e pensare di far funzionare al meglio delle proprie capacità tutti i presidi ospedalieri".