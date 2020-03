Covid 19, il bollettino di oggi del Ministero della Salute: 73 casi e due dimessi in più dagli ospedali

Come ogni giorno, anche se il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha la febbre, è arrivato il bollettino del Ministero della Sanità. In totale in Italia abbiamo 74836 casi. I positivi attuali sono 57.832, con 9.362 guariti e più di 7mila morti.

In Molise la situazione migliora leggermente. I casi restano 73 ma sono 53 gli attuali positivi. Stabile da ieri anche il numero dei decessi fermo a 8 persone. I guariti risultano essere 12. Il dato del Ministero mette insieme sia i dimessi senza sintomi che i tamponi che dopo risultano negativi.

Cinquantatre ( due meno di ieri) le persone che sono in carico al sistema sanitario. Sette in terapia intensiva, 26 ricoverati con sintomi e 20 isolamenti domiciliari. Risultano 580 tamponi, 8 più di ieri.