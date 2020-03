Covid 19, Occhionero contro Di Maio: si faccia immediata chiarezza sulla questione mascherine

" I continui annunci del ministro degli Esteri Di Maio e del sottosegretario della Farnesina Di Stefano di imminenti arrivi di decine o addirittura centinaia di milioni di mascherine e dispositivi di sicurezza dalla Cina, mentre tutte le Regioni lamentano di aver finora ricevuto poco o nulla, alimentano solo rabbia e scoraggiamento innanzitutto nei nostri medici ospedalieri, medici di base, sanitari, infermieri che combattono a mani nude il virus".

Basta annunci, il Governo e in primis la Farnesina diano informazione dei materiali acquistati solo dopo che sono stati materialmente consegnati ai medici, agli operatori delle case di riposo, alle farmacie che possano soddisfare i cittadini.

Se si dovesse andare dietro alle continue trionfali dichiarazioni della Farnesina, questa settimana sarebbero già dovute essere arrivate 100 milioni di mascherine dalla Cina, invece si ha notizia solo di un cargo da 1,5 milioni di pezzi tra mascherine, guanti, tute. Peraltro non un regalo, ma dispositivi acquistati e non si sa ancora a quale prezzo. E’ giusto fare tutto quello che serve per dotare i nostri medici e infermieri delle protezioni, ma si fatica a comprendere perché la ricerca delle mascherine sia iniziata solo dopo che abbiamo scoperto i primi contagiati in Italia e non almeno un mese prima, quando è scoppiata l’epidemia in Cina. Sarà materia per la commissione parlamentare di inchiesta proposta da Matteo Renzi nel suo intervento in Senato".