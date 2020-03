Covid 19, i dati Asrem e Comune per comune: aumentano i casi ma anche i dimessi

Oggi come ogni giorno so o arrivati i dati del contagio dell' Asrem sul Molise. Su 885 tamponi sono 121 quelli positivi e 764 negativi. Dei positivi ( 14 in più di ieri di cui 9 su Campobasso città) sono 105 quelli della provincia, 9 quelli della provincia di Isernia e 7 di altre regioni.

Ventisette le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso. Nove in terapia intensiva di cui 6 in provincia di Campobasso, uno in provincia di Isernia e 2 di altre regioni. Diciotto sono invece ricoverati al reparto di malattie infettive.

Tre i guariti clinici. Altri 13 invece sono quelli dimessi dagli ospedali perché la loro condizione è divenuta asintomatica. I dimessi sono tutti della provincia di Campobasso. Sessantadue sono gli asintomatici a domicilio dal momento della scoperta del virus. 56 sono della provincia di Campobasso, 5 di quelli della provincia di Isernia e 1 di altre regioni. Stabile la situazione Neuromed e deceduti. 232 i soggetti in isolamento e 174 in sorveglianza. In allegato la mappa Comune per Comune.