Secondo il bollettino del Ministero della salute sono 127 i casi positivi su 918 tamponi processati. 108 in provincia di Campobasso, 9 in provincia di Isernia e 7 che arrivano dalle altre regioni.

I morti restano 9 mentre le persone tra dimessi 18. 100 le persone ancora trattate in ospedale: 9 in terapia intensiva, 25 ricoverati con sintomi e 66 in isolamento domiciliare.