Agnone, viene a mancare Florida Marracino: altomolise.net si unisce al dolore delle figlie Nunzia e Loredana Zarlenga

Oggi 30 marzo 2020 è venuta a mancare ai suoi cari la signora Florida Marracino vedova Zarlenga all'età di 84 anni. A darne il triste annuncio la famiglia e una delle due figlie, Nunzia Zarlenga ex vicesindaco di Agnone e fondatrice del comitato a difesa dell'Ospedale San Francesco Caracciolo "Il Cittadino c'è"in un comunicazione sui social scrive le seguenti commuoventi parole:

"La nostra mamma roccia ha detto basta. Dopo 8 giorni di sofferenza questa mattina, libera come una farfalla è volata via. Ciao mamma, spero che nell'altrove dove sei sia tutto più sereno di qui. E non arrabbiarti se non prego. Mi conosci"

Condoglianze a tutta la famiglia, alle figlie Nunzia e Loredana, ai nipoti

Condoglianze dalla redazione di Altomolise.net