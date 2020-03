Covid 19, il parroco di Belmonte Don Francesco Martino rende nota la circolare sui sacramenti religiosi del Ministero degli interni

CHIARIMENTI SUI SACRAMENTI. Dopo l'ultima circolare del Ministero dell'Interno:

1. Si può amministrare il sacramento del Battesimo alla sola presenza di genitori, padrini e sacerdote. Precauzione : guanti.

2. Si può amministrare il sacramento del matrimonio alla sola presenza del sacerdote, sposi e testimoni.

3. Per la Messa : autorozzati sacerdote, Diacono, Ministrante, Lettore, Organista. Per uscire di casa: certificazione per motivi di lavoro.

4. Unzione infermi: guanti e mascherina. 5. Funerali: solo benedizione, guanti.

Don Francesco Martino