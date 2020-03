Bandiere a mezz'asta, l'Italia unita nel lutto per le vittime del Coronavirus. Agnone illumina con il tricolore il monumento ai caduti

Alle ore12 di oggi 31 marzo, in tutti i Comuni bandiera a mezz’asta e un minuto di silenzio dei sindaci, in fascia tricolore, per le vittime del Coronavirus

L'iniziativa, partita dai sindaci italiani, si è allargata ad altre istituzioni: la bandiera italiana a mezz'asta è stata esposta su tutti gli edifici pubblici. I primi cittadini della Penisola infatti, con indosso la fascia tricolore, si sono presentati davanti ai propri municipi in silenzio e con le bandiere esposte a mezz'asta "in segno di lutto" e in "segno di solidarietà con tutte le per comunità che stanno pagando il prezzo più alto".

“Sarà il nostro modo per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci”. (Antonio Decaro, presidente Anci)

A Agnone è stata posta la bandiera a mezz'asta al Comune e sul monumento ai Caduti in piazza dell'Unità d'Italia, inoltre questa sera il monumento. in collaborazione con ANC nucleo di protezione civile Agnone,sarà illuminato con il tricolore