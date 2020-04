Covid 19, la deputata Giuseppina Occhionero ( Italia Viva): in una situazione surreale abbiamo votato il Cuneo fiscale

"Un piccolo aggiornamento sui lavori parlamentari che ieri si sono svolti con misure anti-contagio che, consentitemi di dire, hanno reso il clima tristemente surreale".

Li ha dati in un post Facebook la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero presente ieri ai lavori in aula.

"Ad ogni modo, poiché il Parlamento non è mai stato chiuso, e la democrazia non si mette in quarantena- ha continuato- ieri abbiamo votato il DL Cuneo fiscale (per semplicità di linguaggio). Il Dl prevede per i lavoratori dipendenti una misura che si articola in un bonus 'rafforzato' rispetto a quello di 80 euro (ricordiamo che fu una misura, chiaramente contestata dai detrattori, del governo Renzi) fino a un reddito di 28mila euro e una detrazione Irpef per i redditi fino a 40mila euro. Entrambe le misure scatteranno dal 1 luglio ma la detrazione e' prevista solo fino al 31 dicembre di quest'anno. Il cosiddetto bonus sarà pari a 600 euro nel 2020 e 1.200 euro dal 2021, nella misura di 100 euro mensili (pensare che tutti si erano pronunciati in senso avverso alla cosiddetta "mancia elettorale", come fu definita!!) Per quanto riguarda la detrazione, parte da 600 euro per i redditi da 28mila euro per decrescere fino ad azzerarsi al livello di reddito pari a 40mila euro. Io stasera tornerò nel mio amato paese, Campomarino, lasciando una Roma dall'aspetto spettrale, che avvolge nel suo silenzio assordante, che non è riconoscibile in questa forma da "natura morta", magicamente splendida ma priva di vitalità che la caratterizza".