Covid 19, a Carovilli la Pro Loco combatte il virus con ingegno e iniziative e culturali

IO RESTO A CASA: L'ORIGINALE INIZIATIVA DEI RAGAZZI DELLA PRO LOCO DI CAROVILLI

Ormai da giorni il nostro Paese combatte contro un nemico invisibile: il Coronavirus che dalla Cina ha invaso prima l'Italia e poi il resto d'Europa e del mondo. È un periodo durissimo i cui protagonisti sono, purtroppo, morti, malati, medici in trincea e tantissime persone costrette all'isolamento. Niente più scuola, visite ai nonni, rimpatriate con gli amici o passeggiate al parco. Per dare un po' di colore a queste giornate buie, i più piccoli hanno realizzato arcobaleni della speranza su fogli e lenzuola da attaccare alle finestre o appendere ai balconi.

Tra gli adulti, invece, è stato lanciato "# iorestoacasa". I ragazzi della Pro Loco di Carovilli hanno prontamente raccolto l'invito; armati di ingegno e creatività hanno dato vita ad una lodevole iniziativa:"far parlare" il Molise ed i suoi paesi per far sì che ognuno di noi rimanesse nella propria abitazione.

"I nostri paesi ascoltiamo MOLI SEmpre" è stato l'input; la frase dalla quale sono scaturite tutte le altre: " io resto nel mio CARO VILLIno" perché "ci guadAGNO NEl restare a casa"; dopotutto "L'ITER MOLIsano contro il virus è restare tutti a casa". E "se le paure si imposSESSANO della tua vita combattile restando a casa. Ricorda di "Non fare capRICCI...A casa devi stare"." Aspettiamo che le LUCI TOrnino a splendere di gioia prima di uscire" ma se è davvero necessario

"Non si BARA NELLO scrivere l'autocertificazione". E "basta con questo VASTO GIRAR DI giorno e di notte". "Restiamo a CASA CALENDArio alla mano e aspettiamo"." Anche gli SCAPOLI devono stare a casa...ci sarà tempo per accasarsi".

Ai ragazzi della Pro Loco di Carovilli va il merito di aver saputo fondere originalità e positività nel trasmettere un unico ed inequivocabile messaggio: ogni realtà, grande o piccola che sia,oggi più che mai, deve guardare nella stessa direzione e mirare al medesimo obiettivo:tutti i paesi molisani, scritti in maiuscolo nelle frasi che li contengono, invitano i loro cittadini a fare la loro parte per sconfiggere la "bestia nera" e riconquistare la tanto amata libertà.