Covid 19, il bollettino Asrem delle 11: 158 casi, 14 più di ieri

Mentre in Italia si assiste a una flessione del contagio in Molise siamo nel pieno dell' aumento dei casi.

Dall'ultimo bollettino Asrem emesso alle 11 emerge che su 1139 tamponi processati ce ne sono 981 negativi e 158 positivi. Di cui 139 della provincia di Campobasso, 10 in provincia di Isernia e 9 di altre regioni. I casi sono 14 in più rispetto a ieri. L' invito resta quindi quello di continuare a seguire le indicazioni del Governo sulle uscite.

Trentadue sono i pazienti ricoverati al Cardarelli. 8 in terapia intensiva, uno in terapia subintensiva e 23 in malattie infettive.

Gli asintomatici a domicilio sono 106: 15 dimessi e 91 che hanno iniziato la cura così. I guariti restano 3 come anche restano 9 i ricoverati al Neuromed. Stabile anche il numero dei decessi.