Emergenza Covid-19, scuole chiuse, Tonina Camperchioli: la didattica continua a distanza

Con la chiusura delle scuole, come previsto dalle vigenti disposizioni emanate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, sono stati sospesi, fino al 3 aprile 2020, tutti i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università.

Sulla base di tali dettami, l’Istituto Omnicomprensivo “G.N. D’Agnillo” ha avviato la didattica a distanza, grazie al valido contributo di un gruppo di docenti che ha supportato i colleghi in questo difficile momento: Concetta Carrano, Riccardo Di Pasquo, Gianfranco Di Pasquo, Enzo Amicone, Giuseppe Sebastiano.

Tutti gli studenti e i docenti, dalla scuola primaria fino agli Istituti superiori, sono stati dotati di credenziali di accesso alla piattaforma Google Classroom che consente, attraverso la condivisione di contenuti tra insegnanti e studenti, di gestire conversazioni, video lezioni, compiti, esercizi, ecc. in una modalità operativa assolutamente protetta e riservata alla sola classe.

Si è potuto rilevare che la didattica a distanza, modalità nuova che si sta affrontando, ha stimolato gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado ad utilizzare software e piattaforme digitali, mai usati prima.

Pertanto, con il coinvolgimento dell’animatore digitale, è stata attivata la formazione on line per i docenti. Cambia lo scenario, cambia la didattica che ha coinvolto non solo docenti e alunni, ma anche genitori.

Tramite video conferenze, i docenti hanno avuto l’opportunità di concordare la programmazione delle attività a distanza e di rivisitare e riesaminare le progettazioni definite all’ inizio dell’anno scolastico.

Le attività didattiche non si sono mai fermate! Dal 5 marzo sono state attivate tante iniziative didattiche al fine di consentire ai docenti di prendersi cura degli studenti rimasti a casa, a seguito delle limitazioni imposte per la battaglia contro il coronavirus.

Pronta e immediata è stata la risposta degli alunni che con senso di responsabilità e serietà, hanno accolto queste iniziative, dialogando e discutendo con i loro docenti, eseguendo compiti e adempimenti assegnati.

Inoltre, al fine di garantire pari opportunità a tutti gli studenti, sulla base dei dati desunti da un accurato monitoraggio, si è cercato di individuare alcune deficienze emerse quali: assenza di pc, difficoltà di connessione, per trovare idonee soluzioni ed accedere ai finanziamenti previsti dal Ministero dell’Istruzione.

La scuola a distanza c’è e con senso di responsabilità e serietà, tempestivamente, ha saputo affrontare e rispondere a questa sfida, reagendo e mettendo in campo tutte le risorse professionali e tecnologiche.

Dirigente, docenti, genitori hanno sentito, come imperativo categorico, l’obbligo morale di essere uniti, di affrontare le difficoltà in questo tragico momento, al fine di garantire e promuovere la formazione e la crescita della personalità delle giovani generazioni.

Un grazie particolare va a quei genitori che, quotidianamente, hanno ritenuto opportuno mettersi in contatto con la dirigente offrendo la loro collaborazione, affiancando, incoraggiando e sostenendo il fecondo e costruttivo operato dei docenti.

