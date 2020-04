Giornata mondiale dell'autismo: ecco le iniziative del Comune di Campobasso

Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo: il Comune di Campobasso aderisce con un proprio messaggio video alle iniziative di sensibilizzazione

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, la ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico.

Anche l’Amministrazione Comunale di Campobasso parteciperà alla campagna di sensibilizzazione #sfidAutismo20 attraverso i propri profili social ufficiali, diffondendo nella mattinata di giovedì 2 aprile, un video inedito, realizzato appositamente in CAA (comunicazione aumentativa e alternativa), per inviare un messaggio di augurio e speranza in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui il senso di solitudine, talvolta di isolamento, che le famiglie di persone con autismo avvertono quotidianamente, aumenta enormemente, per ragioni di ordine pratico e di esigenze di vita quotidiana.

Saranno coinvolti nella divulgazione del messaggio attraverso i social, oltre a tutti coloro che vorranno lasciare un proprio contributo di qualunque tipo nei commenti sotto il post del video che verrà pubblicato dall’Amministrazione, anche i ragazzi che stanno svolgendo il Servizio Civile per il Comune di Campobasso.

La stessa Amministrazione Comunale, invita alla partecipazione al bando proposto dall’associazione Le onde, intitolato “DENTRO E FUORI DAL CORONAVIRUS”, con inediti come video, poesie, canzoni o altro, inviando poi gli stessi contributi all’indirizzo associazione.le.onde@gmail.com a partire dal 2 aprile e fino al 12 aprile.

Gli elaborati ritenuti validi verranno pubblicati sul blog de Le Onde (http://smeleonde.blogspot.com/): per le condizioni di partecipazione si rimanda all’indirizzo del blog.