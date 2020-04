Covid 19, la commissaria prefettizia Giuseppina Ferri: sarete aggiornati sulla vicenda Agnonese passo dopo passo

In merito al caso di tampone positivo al COVID 19 effettuato da un team dell’ASREM di Campobasso,

ad un ospite di una casa di riposo di Agnone, comunico che il soggetto in questione è stato trovato positivo

al test, per questo è stata messa in atto ogni utile procedura per la tutela degli altri anziani e del personale

presente e frequentante la casa di riposo.

Le procedure in questione sono state attivate secondo precise linee guida ASREM in sintonia con la

dirigenza dell’Azienda Sanitaria Regionale e con il Capitano della Compagnia Carabinieri di Agnone.

Comunico, altresì, che nella giornata di domani 03/04/2020, verranno effettuati, sempre da parte delle

personale preposto dell’ASREM, i tamponi di verifica al coronavirus a tutto il personale nonché agli altri

anziani ospiti della struttura.

Inoltre, è già in essere, un certosina mappatura di tutti coloro i quali hanno avuto a che fare, anche per

questioni di lavoro, con la casa di riposo.

Tengo a sottolineare che in merito alla evoluzione della vicenda sarà mia premura informare

tempestivamente la Cittadinanza di qualsiasi eventuale novità si possa presentare sul caso in questione.

Agnone lì 02/04/2020 ore 23,55

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to Dr.ssa Giuseppina FERRI