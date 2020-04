Covid 19, i casi di Agnone sono 23: oltre agli anziani anche gli operatori del centro

Una brutta bestia di nome Covid 19 si è abbattuta su Agnone. È di pochi minuti fa che dopo il primo caso avvenuto in una casa di riposo si è verificato un contagio a catena che ha coinvolto 23 persone sulle 24 della provincia di Isernia tra cui anche i titolari della casa di riposo.

La notizia ci è stata confermata direttamente dal presidente della Regione Donato Toma a telefono. Il quale ci ha detto di attendere i dati delle 18 per capire come sono distribuiti i contagi comune per comune.

Per sapere ovviamente se i positivi all' interno della struttura sono tutti residenti ad Agnone o ce ne sono anche di altri comuni.

Per il momento, sempre confermato dal presidente Toma, non è pensabile di mettere Agnone zona rossa.