Covid 19, il medico di base Gianfranco D' Andrea tranquillizza i suoi pazienti: sono negativo ai tre tamponi

"Si comunica che alcuni dei 47 tamponi per il coronavirus effettuati ieri 3 aprile 2020 presso la casa di

riposo per anziani “Tavola Osca” di Agnone, gestita dalla società “Eco Adriatico SRL” della Famiglia

Policella, hanno dato, purtroppo, esito positivo.

La notizia è stata comunicata ufficialmente alla scrivente da parte dall’ASREM di Campobasso, dove i

tamponi sono stati processati.

Al momento risultano essere stati contagiati dal COVID-19 complessivamente n° 23 persone.

Ricordo che sono stati sottoposti al tampone n° 47 persone, tra ospiti della struttura; gestori; operatori,

familiari di operatori, medici di famiglia, familiari del soggetto già risultato positivo e altro personale entrato

in contatto con la stessa struttura."

Questa è la comunicazione ufficiale fatta pervenire alla stampa dalla Commisaria prefettizia di Agnone dott Giuseppina Ferri. E' una certezza purtroppo il contagio da Covid 19 è arrivato ad Agnone e a rimanerne coinvolti in primis gli ospiti e alcuni operatori della struttura in questione. Tra i 47 tamponi esaminati anche quelli prelevati ai medici di base che assistono gli anziani della casa di Riposo. Il dottor Gianfenco D'andrea, sottoposto al test, in una telefonata vuole tranquillizzare tutti i suoi assistiti che gli hanno chiesto informazioni preoccupati e in ansia per la sua e la loro salute " Sono negativo ai tre tamponi, voglio tranquillizzare i miei pazienti" afferma