Covid 19, i dati delle 18: i casi restano 204, 22 di residenti ad Agnone, salvi gli altri paesi

Dopo la tempesta di questa mattina i dati si sono assestati. Su 1504 tamponi processati, come sostiene il Ministero della Salute ( 1491) per i dati Asrem, i casi positivi risultano essere 204 di cui 154 in provincia di Campobasso, 40 in provincia di Isernia e 10 di altre regioni.

Dell'Altomolise, come dicono i dati Comune per Comune, l' unico colpito resta Agnone con 22 casi. Sei casi a Isernia e uno a Forli del Sannio. I numeri della casa di riposo sono 23 ma ovviamente 2 persone non risultano residenti ad Agnone. 59 casi a Campobasso, 23 positivi a Cercemaggiore, 25 su Termoli e 11 su Montenero di Bisaccia.

I ricoverati, nonostante l' impennata dei contagi, scendono a 2. Cinque ( 6 stamattina) i ricoverati in terapia intensiva, uno in terapia subintensiva ( uno dei due Bergamaschi arrivati a Campobasso e uno in meno di ieri) e 22 in malattie infettive.

152 gli asintomatici a domicilio: 134 mai ricoverati e 18 dimessi. I guariti sono sempre 6. Fermi i numeri Neuromed e dei deceduti: rispettivamente 9 e 11.