Covid 19, dati Asrem ore 11: processati altri 52 tamponi, 222 casi dall' inizio della pandemia

Cinquantadue tamponi processati nelle ultime ore. Alle 11 di oggi il numero dei tamponi sale a 1609 ( ieri alle 18 erano 1557), i positivi restano 222 e i negativi passano a 1387. Dei positivi 166 sono della provincia di Campobasso, 44 di quella di Isernia e 12 di altre regioni.

Gli ultimi tre contagiati della città di Campobasso sono un padre e due figli. La mamma è in isolamento.

29 sono le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso. Quattro in terapia intensiva, una in terapia subintensiva e 24 in malattie infettive. Resta il caso positivo ricoverato in ortopedia a Isernia. E restano anche i nove ricoveri al Neuromed di Pozzilli.

166 gli asintomatici a domicilio: 148 mai passati per l' ospedale e 18 dimessi. Sono 6 le persone guarite. I decessi restano 13.