Covid 19, il Consiglio regionale approva la modifica del regolamento per le riunioni a distanza

L’Assemblea consiliare nella seduta di oggi ha provveduto ad approvare, con 19 voti favorevoli e 1 contrario (il Consigliere Greco), la proposta di modifica al Regolamento interno dell'Assise regionale concernente le modalità di svolgimento delle sedute degli organi consiliari in caso di emergenza, deliberata all'unanimità dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e predisposta dalla Segreteria generale.

Ha illustrato il provvedimento il relatore, Andrea Di Lucente, Presidente della I Commissione consiliare, che ha evidenziato come le modifiche proposte al Regolamento mirano all’introduzione di un articolato che permetta di affrontare situazioni di particolare emergenza, consentendo modalità di riunione a distanza degli organi consiliari. Il relatore ha quindi spiegato come le modificazioni previste, scaturenti dalla particolare situazione emergenziale dovuta all’epidemia da Covid 19, vanno nella direzione di assicurare il cosiddetto “distanziamento sociale” e, nel contempo, di consentire all’Assemblea consiliare, e ai suoi organi, di assolvere ai propri alti compiti istituzionali. Nel testo approvato viene individuata una modalità che, limitatamente alle situazioni eccezionali, consenta all’Assemblea e agli altri organi consiliari di potersi riunire, anche con modalità derogatorie rispetto a quelle ordinariamente previste. Tali modalità contemplano anche l’uso di strumenti telematici che consentano la connessione simultanea dei consiglieri, la loro interazione e la possibilità di voto, anche se a distanza.

Le varie modifiche introdotte sono inserite in un articolo aggiuntivo, al Regolamento consiliare, il 32bis, rubricato, “Modalità di svolgimento delle sedute degli organi consiliari in caso di emergenza” che disciplina tali modalità, specificando le procedure per la votazione e per la loro regolarità, la durata degli interventi, necessaria ad uno snellimento delle procedure legate all’eccezionalità delle sedute e il rimando al regolamento per quanto non espressamente indicato nel nuovo articolo.

Sono intervenuti nel dibattito per esprimere il proprio punto di vista in merito, i Consiglieri Fanelli, Iorio, Greco e il Presidente della Giunta regionale Toma.