Covid 19, i dati del Ministero: 224 casi in Molise

Sono venuti fuori i dati del Ministero della Salute riguardo al Covid 19 in Italia e in Molise.

Sul numero di tamponi è evidente il ritardo con cui vengono comunicati quelli effettuati da Asrem. I casi positivi sono 224, di cui 13 morti e 24 tra guariti e dimessi.

Cinque le persone ricoverate in terapia intensiva e 34 i ricoverati con sintomi e 148 in isolamento domiciliare. In totale sono 187 le persone in carico al sistema ospedaliero.