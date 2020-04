Covid 19, i dati Asrem delle 18: numero di casi invariato, due persone dimesse dal Cardarelli

Lo dicono i dati Asrem: altri 23 tamponi sono stati processati nella pomeriggio di oggi, tutti con esisto negativo. Infatti con 1632 tamponi effettuati i casi positivi restano 222 di cui 166 in provincia di Campobasso, 44 in provincia di Isernia e 12 in altre regioni.

Scendono i ricoveri al Cardarelli. Sono 27 di cui 4 in terapia intensiva, uno in terapia subintensiva, e 22 in malattie infettive. Resta ancora al Veneziale il paziente ricoverato in ortopedia con il reparto isolato per evitare contagi.

I pazienti positivi a domicilio sono 168. 148 mai ricoverati in ospedale e 20 dimessi dall' ospedale ( due in più di ieri). Sei i guariti, tredici i deceduti. Resta stabile la situazione del Neuromed.

354 le persone in isolamento e 23 quelle in sorveglianza.