Covid 19, arrivano i dati Asrem: casi stabili e nessuna traccia dei trasferimenti notturni nelle tabelle

Sono usciti anche oggi i dati Asrem delle 11. E su 71 tamponi eseguiti nel lasso temporale tra le 18 di ieri e stamattina, i casi sono rimasti 222.

In totale i tamponi effettuati dall' inizio della pandemia sono stati effettuati 1703 tamponi di cui 222 positivi e 1481 negativi.

Nonostante il trasferimento notturno dei pazienti di Agnone e Cercemaggiore al nuovo centro Covid di Venafro questi dati non sono ancora disponibili nel riepilogo Asrem.

Risulta invece che sono 30 i pazienti ospedalizzati al Cardarelli di Campobasso. Quattro in terapia intensiva, uno in terapia subintensiva e 25 in malattie infettive.

Resta ricoverato al Veneziale il paziente di ortopedia. 165 quelli a domicilio: 145 mai passati per l' ospedale e 20 asintomatici dimessi. 6 i guariti. Stabili i ricoveri Neuromed e i decessi.