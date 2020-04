Covid 19, riprende la curva del contagio: 2 nuovi positivi in Molise, 224 casi

Dopo due giorni a contagio zero, riprende a salire il numero di positivi al Coronavirus in Molise. Su 148 tamponi processati nelle ultime ore due sono risultati positivi e riguardano entrambi la provincia di Campobasso.

In totale dall'inizio della pandemia sono stati processati 1894 tamponi di cui 224 positivi e 1670 negativi.

Scende però il numero dei ricoverati al Cardarelli da 30 persone fino a 26. Sono così suddivise: 4 in terapia intensiva, 1 in terapia subintensiva e 21 in malattie infettive. Questo significa che ci sono 4 persone dimesse dagli ospedali. Resta in ortopedia il paziente positivo del Veneziale di Isernia.

Gli asintomatici a domicilio sono 169: 147 mai passati per gli ospedali e 22 dimessi. Aumenta anche il numero dei guariti che ora si attesta su 8 persone.

Stabili i ricoveri a Neuromed e il numero dei decessi.