Covid 19, i dati Asrem delle 11: 8 positivi in più tutti a domicilio in provincia di Campobasso

Lo sottolineano i dati Asrem di oggi: nelle ultime ore sono stati processati altri 114 tamponi e di questi 8 sono risultati positivi e riguardano tutti comuni della provincia di Campobasso.

In totale su 2066 tamponi processati 1834 risultano negativi e 232 positivi.

Restano 27 i ricoverati al Cardarelli di Campobasso, nonostante il trasferimento del paziente che era in ortopedia a Isernia. Sono 4 i terapia intensiva, uno in subintensiva e 22 in malattie infettive.

Sono invece 177 le persone isolate a domicilio. In questi numeri si trovano i 18 anziani trasferiti a Venafro. 155 non sono mai passati per le cure ospedaliere gravi. 22 sono i dimessi dall'ospedale a fronte di 10 guariti. Stabili i decessi e le persone ricoverate al Neuromed di Pozzilli.