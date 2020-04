Covid 19, l'Asrem ripristina gli ambulatori di profilassi vaccinale

Una prima luce in fondo al tunnel nelle prestazioni Asrem. A partire dal 14 aprile infatti verranno ripristinate, presso gli ambulatori degli ambiti territoriali di Campobasso, Isernia, Agnone e Termoli l' attività di profilassi vaccinale, previo appuntamento telefonico per le prime dosi, con l' utilizzo del Dpi specifici, nel rispetto del distanziamento tra un un'appuntamento e l' altro per evitare assembramenti nelle sale d'attesa. Gli ambienti sono stati tutti sanificati e provvisti di erogatori emulgel disinfettante a base alcolica.