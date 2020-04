Covid 19, il PD di Campobasso dopo un mese di silenzio: abbiamo chiesto più sicurezza per i lavoratori e screening presso le case di riposo

Grazie alla nostra esplicita richiesta, oggi dopo un mese le opposizioni, completamente estromesse dalle decisioni (cosa comprensibile) e dalle informazioni, sono state messe al corrente dal sindaco Gravina circa le azioni messe in campo per affrontare l'emergenza Covid19 a Campobasso.

Se, durante la prima fase, abbiamo scelto di non far polemiche sulla gestione dell'emergenza di Sindaco e Giunta, oggi in consiglio abbiamo posto quesiti e cominciato a fare proposte utili alla ripartenza post emergenza.

Abbiamo chiesto di fornire mascherine ed equipaggiamenti di sicurezza a tutto il personale Comunale, dell'ATS e della SEA, obbligato a svolgere attività ad alto rischio;

Abbiamo chiesto di effettuare gli screening presso la casa di riposo Pistilli e le case di riposo private. Non solo, andrebbero approfonditi i criteri per la scelta dei nuclei familiari destinatari dei buoni alimentari e bisognerebbe trovare opportunità di aiuto anche a chi è semplicemente domiciliato a Campobasso e non può allontanarsi;

Abbiamo, infine, proposto una urgente ricognizione sul bilancio (uscite e spese mancate) per reperire fondi da destinare alla emergenza: le nostre proposte vanno nella direzione di aiutare tutti i campobassani che hanno perso reddito e che vanno aiutati a far ripartire la propria attività, senza mollare...

ALESSANDRA SALVATORE

BIBIANA CHIERCHIA

ANTONIO BATTISTA

GIOSE TRIVISONNO