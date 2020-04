Ospedale Caracciolo, i medici tra cui il dottor Di Nucci prenderanno servizio nei prossimi giorni: il consigliere Di Lucente ci dice come

in merito all'arivo di due nuovi medici destinati al reparto di Medicina dell'ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, il consigliere regionale Andrea Di Lucente del gruppo politico Popolari per l'Italia, affida le sue dichiarazioni ai social con un post in cui rassicura circa l'imminente arrivo dei due professionisti vincitori di concorso, ribadisce la garanzia nel frattemppo della continuità di servizio e annuncia la ripresa in servizio del Dott Giovanni Di Nucci, ex primario del reparto di medicina del nosocomio agnonese.

Le dichiarazioni del consigliere Di Lucente:

"Per l’ospedale Caracciolo di Agnone:

???? il concorso per i due posti da medico è concluso da un po', i dottori designati ci sono, la procedura da parte di Asrem è conclusa. Attendiamo i medici. Prenderanno servizio i primi giorni di maggio: vengono da altre Asl che pure sono in emergenza come lo è il Molise: c'era una procedura da rispettare;

???? nel frattempo? La continuità assistenziale è sempre stata garantita, anche con ordini di servizio;

???? anche ieri sono stati assegnati d’ufficio 2 medici ad Agnone, resteranno per 30 giorni finché i vincitori di concorso non prenderanno servizio;

???? insieme a loro ci sarà un decano dell’ospedale, il dottor Di Nucci che in queste ore sta firmato la presa di servizio. Lo ringrazio per aver dimostrato grande sensibilità!

Ecco le risposte!"