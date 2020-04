Covid 19, la beneficenza si fa in silenzio. Famiglia agnonese dona 500 euro per beni di prima necessità

Per caso abbiamo appreso che una famiglia agnonese che mantiene il riserbo e l'anonimato, si è recata presso il supermarket agnonese di Decò e ha donato 500 euro per i bisognosi.

Il direttore, Tony Staffoli si è raccordato con il servizio sociale territoriale e hanno predisposto un buono acquisto da 50 euro da destinare a dieci famiglie di Agnone. La famiglia in questione vuole assolutamente non apparire e non e' la prima volta e non solo in questa emergenza Covid 19 che si prodiga a favore di chi può trovarsi in condizioni di bisogno. Abbiamo insistito molto per sapere il nome della famiglia, ma come era prevedibile nel rispetto dei donatori, nessuno ci avrebbe mai fornito il nome. La beneficenza non va esibita giustamente, va fatta in silenzio e senza medaglie. Il ringraziamento a questa generosa famiglia