I dati del Ministero parlano chiaro: in Molise siamo ancora in piena fase aumento dei contagi. Anche oggi sono 9 in più di ieri.

I casi totali sono 243: i decessi 13 e le guarigioni tra sierologiche e cliniche sono 37.

193 quelli attualmente positivi di cui 4 in terapia intensiva, 28 ricoverati con sintomi e 161 in isolamento domiciliare.