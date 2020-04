Covid 19, creata una solida catena di solidarietà Agnone- Venafro. Ricci: sono disponibile 24 ore al giorno per risolvere ogni problema

Gli anziani di Agnone trsferiti al centro Covid di Venafro oramai all'interno di una solida catena della solidarietà territoriale tra Venafro e Agnone. A Venafro dopo l'impatto iniziale per aver appreso la notizia del trasferimento dai media, si sono attivate tutte le strade e i percorsi di tutela degli anziani di Agnone e Cercemaggiore. Le associazioni di volontariato, la società civile, la Caritas, la diocesi, enti, protezione civile, croce rossa, forze dell'ordine sono i soggetti attivi della catena

Il sindaco di Venafro Alfredo Ricci e' punto certo di riferimento e garanzia di tutela dei nostri anziani. Ieri gli e' stato rappresentato il problema di come recapitare agli anziani alcuni effetti personali e la biancheria per i cambi. Il sindaco dice:

"Ieri dopo essere stato investito del problema mi sono immediatamente attivato con la Asrem e la decisione è stata quella di chiamare la Croce Rossa, che si è resa subito disponibile. Ma a Agnone hanno poi risolto diversamente. Il sindaco prosegue dicendo: ma in futuro se si dovessero presentare esigenze analoghe, basta semplicemente contattarmi tramite il comune, La Commissaria Ferri e organizziamo, la Croce Rossa interverrà dalla mattina per il pomeriggio, oppure dalla sera per la mattina. Cercando di raggruppare tutto quello che le famiglie ritengono possa essere utile agli anziani.